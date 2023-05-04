ВВС Украины признали, что сбили в Киеве свой БПЛА Bayraktar TB2

В украинских ВВС заявили, что во время планового полета беспилотник Bayraktar TB2 потерял управление.

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Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что в небе над Киевом сегодня был сбит их же беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, который потерял управление.

«Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на странице ВВС страны в социальной сети Facebook*.

На опубликованных местными жителями кадрах видно, как дрон медленно парит в небе, по нему ведут стрельбу с нескольких сторон. После многочисленных промахов один из снарядов все же попал в БПЛА, затем огненный объект начал резко падать.

Ранее стало известно, что в центре Киева замечены несколько беспилотников. По ним начала вести огонь украинская система ПВО. Очевидцы сообщали, стрельба шла со всех сторон более 20 минут.

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