В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВВС Украины признали, что сбили в Киеве свой БПЛА Bayraktar TB2

Максим Крюков
23:52 04.05.2023
В украинских ВВС заявили, что во время планового полета беспилотник Bayraktar TB2 потерял управление.
© Видео: newskievru, VK © Фото: newskievru, VK
Читайте нас на:

Военно-воздушные силы Украины подтвердили, что в небе над Киевом сегодня был сбит их же беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, который потерял управление.

«Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Жаль, но это техника, и такие случаи бывают», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на странице ВВС страны в социальной сети Facebook*.

На опубликованных местными жителями кадрах видно, как дрон медленно парит в небе, по нему ведут стрельбу с нескольких сторон. После многочисленных промахов один из снарядов все же попал в БПЛА, затем огненный объект начал резко падать.

Ранее стало известно, что в центре Киева замечены несколько беспилотников. По ним начала вести огонь украинская система ПВО. Очевидцы сообщали, стрельба шла со всех сторон более 20 минут.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:36 В стране и мире
Посольство РФ подтвердило нападение на российского делегата ПАЧЭС в Анкаре
20:57 В стране и мире
Видео
По всей России «фронтовые бригады» поздравляют ветеранов с Днем Победы
20:47 В стране и мире
Небензя: однополярного мироустройства больше не будет
21:32 В стране и мире
Путин и Мадуро обсудили торгово-экономические, энергетические и гуманитарные проекты
19:53 В стране и мире
Видео
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.