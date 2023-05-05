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В Германии вандалы осквернили мемориал советским воинам «Зееловские высоты»

Сергей Лебедев
19:04 05.05.2023
Повреждены и частично разрушены надгробия на 14 захоронениях красноармейцев.
В Германии вандалы осквернили мемориал советским воинам «Зееловские высоты»
© Фото: RusBotschaft, Telegram
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В мемориальном комплексе «Зееловские высоты» в Германии неизвестные вандалы осквернили могилы красноармейцев. Были повреждены и частично разрушены надгробия на 14 захоронениях. Об этом сообщили в посольстве Российской Федерации в ФРГ.

«Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне», - заявили в диппредставительстве.

Об инциденте незамедлительно проинформировали местные власти. Также ноту протеста направили в Министерство иностранных дел Германии с требованием найти виновных и обеспечить безопасность мемориала.

Напомним, недавно в молдавском селе Кошница вандалы разбили гранитные плиты памятника героям Великой Отечественной войны. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

Ранее вандалы разрушили памятник воинам Красной армии в окрестностях села Иванча в Молдавии. Злоумышленники спилили монумент на металлолом.

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