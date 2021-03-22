В Молдавии вандалы разрушили мемориал советским воинам

Вандалы снесли железный обелиск воинам 2-го кавалерийского корпуса Красной армии, который был установлен в окрестностях села Иванча еще в советский период. Об этом сообщил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«В год 80-летия начала Великой Отечественной войны вандалы разрушили памятник воинам 2-го кавалерийского корпуса имени Совнаркома Украины у села Иванча», - написал он на странице в Facebook.

Как заявил Петрович, штык из нержавеющей стали злоумышленники решили спилить на металлолом. Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, а органы местной власти уже оповещены об инциденте.