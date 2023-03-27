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Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии

Игнат Далакян
15:12 27.03.2023
На этом месте воины Красной армии держали оборону под командованием лейтенанта Василия Суворина летом 1941 года.
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
© Фото: soldat_pobedi, telegram
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В селе Кошница Молдавии вандалы разбили гранитные плиты памятника героям Великой Отечественной войны. Об осквернении монумента сообщил глава Координационного совета российских соотечественников «Победа» Алексей Петрович.

«Подонки изувечили памятные плиты на стенах долговременной огневой точки номер 417 у села Кошница Дубоссарского района», - написал Петрович в своей соцсети.

На этом месте советские солдаты держали оборону летом 1941 года под командованием лейтенанта Василия Суворина. По словам Алексея Петровича, на место происшествия прибыли сотрудники Министерства внутренних дел и сотрудники мэрии города. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.

«Это уже четвертый акт вандализма на этом военно-историческом объекте», - добавил глава Координационного совета российских соотечественников «Победа».

Ранее вандалы разрушили памятник воинам Красной армии в окрестностях села Иванча в Молдавии. Согласно словам руководителя Координационного совета российских соотечественников «Победа» Алексея Петровича, злоумышленники спилили монумент на металлолом.

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