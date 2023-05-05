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Asia Times: Зеленский отложил свое возвращение на Украину из-за атаки дронов на Кремль

Дмитрий Трунов
17:40 05.05.2023
Возможно, президент Украины не хочет быть на месте, когда бомбы упадут на его подземный бункер, говорится в статье.
Asia Times: Зеленский отложил свое возвращение на Украину из-за атаки дронов на Кремль
© Фото: Dirk Waem, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Президент Украины Владимир Зеленский в момент атаки беспилотников на Кремль находился не в Киеве, а отправился в зарубежный визит. И это не случайно, считает старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен. Его статью опубликовала Asia Times.

Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке беспилотников на Кремль, направленной против Путина. То, что Зеленский в это время находится в Финляндии с государственным визитом, очень удобно, пишет Брайен. А то, что он отложил свое возвращение на Украину, - разумно и предусмотрительно. Возможно, он не хочет быть на месте, когда бомбы упадут на его подземный бункер.

Решение Зеленского продлить свой визит в Финляндию может быть связано с тем, что он хотел дать время для проведения спецоперации против Путина. В случае успеха он мог бы вернуться домой героем. Если бы это не удалось, он мог бы найти другие дела.

Официальные лица США заявили, что Вашингтон не получал заблаговременного предупреждения от Украины об атаке беспилотников. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что заявление России о нападении следует воспринимать с «очень большой долей скептицизма». Это удобный способ избежать ответственности, по крайней мере, до тех пор, пока не будет доказано обратное, резюмирует Брайен.

Два беспилотных летательных аппарата попытались атаковать Кремль ночью 3 мая. Дроны были выведены из строя системами радиоэлектронной борьбы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за атакой беспилотников киевского режима на Кремль стоят Соединенные Штаты.

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