Армия МО РФ: падеж птиц в херсонском заповеднике могли вызвать эксперименты биолаборатории Игорь Кириллов обратил внимание на то, что убежавшие из Херсонской области от российских войск участники проекта предлагали оставшимся сотрудникам заповедника за деньги уничтожить документы о массовом падеже птиц. © Видео: Минобороны России © Фото: Sigrid Gombert, imagebroker.com, GlobalLookPress Читайте нас на: Падеж птиц в херсонском заповеднике мог быть вызван экспериментами биологической лаборатории. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. «Обратите внимание на документально подтвержденный факт массового падежа птицы на территории заповедника в 2021 году, который, по мнению экспертов, носит инфекционный характер. Не исключаем, что одномоментная гибель была спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности», - сказал он на брифинге 5 мая. Как утверждает начальник войск РХБЗ, сбежавшие участники проекта хотели уничтожить документы, которые подтверждают факт падежа птиц в позапрошлом году. Они предлагали вознаграждение сотрудникам заповедника за уничтожение результатов, полученных в ходе экспериментов биолаборатории. © Минобороны России По словам Кириллова, в архиве ветеринарной лаборатории специалисты Минобороны нашли документы, указывающие на то, что за границу передавался биоматериал, полученный от птиц. Подобная деятельность проводилась сотрудниками заповедника вплоть до прошлого года. Руководил проведением исследований замдиректора по международному сотрудничеству харьковского Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины Денис Музыка. Кроме того, США вербовали специалистов по оружию массового поражения с Украины. Вербовкой украинских специалистов занималось американское Министерство энергетики. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика