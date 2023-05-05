МО РФ: падеж птиц в херсонском заповеднике могли вызвать эксперименты биолаборатории
Падеж птиц в херсонском заповеднике мог быть вызван экспериментами биологической лаборатории. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
«Обратите внимание на документально подтвержденный факт массового падежа птицы на территории заповедника в 2021 году, который, по мнению экспертов, носит инфекционный характер. Не исключаем, что одномоментная гибель была спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности», - сказал он на брифинге 5 мая.
Как утверждает начальник войск РХБЗ, сбежавшие участники проекта хотели уничтожить документы, которые подтверждают факт падежа птиц в позапрошлом году. Они предлагали вознаграждение сотрудникам заповедника за уничтожение результатов, полученных в ходе экспериментов биолаборатории.