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Соединенные Штаты вербовали специалистов по оружию массового поражения на Украине. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«Одним из направлений деятельности Министерства энергетики (США. - Прим. ред.) является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения», - заявил Кириллов в ходе брифинга.

Игорь Кириллов заявил, что ключевым фигурантом тут был профессор Ричард Веллер - именно он курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, передающихся от животных человеку.

Эти проекты существовали на базе Киевского института ветеринарной медицины и Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.