В МО РФ заявили, что украинский заповедник передавал в США штаммы опасных инфекций
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что бывший украинский заповедник из Херсонской области передавал в Америку штаммы особо опасных инфекций.
В ходе брифинга 5 мая он рассказал, что на прошлой неделе представители Минобороны, ФСБ и Россельхознадзора побывали на территории биосферного заповедника им. Фальц-Фейна в населенном пункте Аскания-Нова.
«Основными задачами проводимых в Аскании-Нова исследований являлись сбор и передача заказчику - военному ведомству США - штаммов особо опасных и экономически значимых инфекций, изучение их возможного влияния на биологическую обстановку в регионе, а также выяснение способности отобранных патогенов вызывать масштабные вспышки среди людей, по аналогии с пандемией новой коронавирусной инфекции», - сказал начальник войск РХБЗ.
В архиве ветлаборатории были найдены документы, подтверждающие, что за границу передавался биоматериал, взятый от птиц. Подобная деятельность проводилась сотрудниками заповедника вплоть до прошлого года.