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В МО РФ заявили, что украинский заповедник передавал в США штаммы опасных инфекций

17:19 05.05.2023
Как уточнил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, украинский заповедник находился в Херсонской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что бывший украинский заповедник из Херсонской области передавал в Америку штаммы особо опасных инфекций.

В ходе брифинга 5 мая он рассказал, что на прошлой неделе представители Минобороны, ФСБ и Россельхознадзора побывали на территории биосферного заповедника им. Фальц-Фейна в населенном пункте Аскания-Нова.

«Основными задачами проводимых в Аскании-Нова исследований являлись сбор и передача заказчику - военному ведомству США - штаммов особо опасных и экономически значимых инфекций, изучение их возможного влияния на биологическую обстановку в регионе, а также выяснение способности отобранных патогенов вызывать масштабные вспышки среди людей, по аналогии с пандемией новой коронавирусной инфекции», - сказал начальник войск РХБЗ.

В архиве ветлаборатории были найдены документы, подтверждающие, что за границу передавался биоматериал, взятый от птиц. Подобная деятельность проводилась сотрудниками заповедника вплоть до прошлого года.

© Минобороны России

Кириллов также добавил, что массовый падеж птиц в позапрошлом году в заповеднике в Херсонской области мог быть связан с экспериментами украинской лаборатории. Кроме того, начальник войск РХБЗ назвал Минэнерго США и Пентагон организаторами и заказчиками военно-биологической деятельности на украинской территории.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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