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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что бывший украинский заповедник из Херсонской области передавал в Америку штаммы особо опасных инфекций.

В ходе брифинга 5 мая он рассказал, что на прошлой неделе представители Минобороны, ФСБ и Россельхознадзора побывали на территории биосферного заповедника им. Фальц-Фейна в населенном пункте Аскания-Нова.

«Основными задачами проводимых в Аскании-Нова исследований являлись сбор и передача заказчику - военному ведомству США - штаммов особо опасных и экономически значимых инфекций, изучение их возможного влияния на биологическую обстановку в регионе, а также выяснение способности отобранных патогенов вызывать масштабные вспышки среди людей, по аналогии с пандемией новой коронавирусной инфекции», - сказал начальник войск РХБЗ.

В архиве ветлаборатории были найдены документы, подтверждающие, что за границу передавался биоматериал, взятый от птиц. Подобная деятельность проводилась сотрудниками заповедника вплоть до прошлого года.