Армия Армия Армия

Шойгу посетил штаб объединенной группировки и заслушал доклады заместителей и командующих группировок

16:56 05.05.2023
Также Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемого в зону спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил штаб объединенной группировки. Об этом сообщает МО РФ. 

«В штабе объединенной группировки российских войск (сил) Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады заместителей Министра обороны Российской Федерации, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий».

Кроме этого, Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения ЮВО, отправляемого в зону специальной военной операции.

Новые партии поставленных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса показал министру его заместитель по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Алексей Кузьменков. 

Шойгу поставил ему задачу держать на особом контроле непрерывность и ритмичность снабжения российских группировок в зоне спецоперации военной техникой и вооружением. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:42 В стране и мире
Глава ВОЗ заявил об окончании пандемии COVID-19
16:30 В стране и мире
Клинтон заявил, что еще в 2011 году осознал неизбежность российской спецоперации
15:28 В стране и мире
Боррель отверг китайский мирный план по Украине
15:23 В стране и мире
Видео
По второму железнодорожному пути Крымского моста открыли движение
14:52 В стране и мире
Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет
Популярное
Видео
Собиравшийся жить в России француз протаранил шлагбаум на границе Польши
Два листа железа упали с купола Сенатского дворца в Кремле после атаки дронов
112: Блиновской перед задержанием пришло сообщение «Лена, беги!»
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.