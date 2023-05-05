Армия Шойгу посетил штаб объединенной группировки и заслушал доклады заместителей и командующих группировок Также Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемого в зону спецоперации. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу посетил штаб объединенной группировки. Об этом сообщает МО РФ. «В штабе объединенной группировки российских войск (сил) Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады заместителей Министра обороны Российской Федерации, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий». Кроме этого, Шойгу проинспектировал готовность военной техники и вооружения ЮВО, отправляемого в зону специальной военной операции. Новые партии поставленных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса показал министру его заместитель по материально-техническому обеспечению генерал-полковник Алексей Кузьменков. Шойгу поставил ему задачу держать на особом контроле непрерывность и ритмичность снабжения российских группировок в зоне спецоперации военной техникой и вооружением. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика