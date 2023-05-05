Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения в Южном военном округе
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал готовность направляемых в зону спецоперации техники и вооружения в Южном военном округе.
Отвечающий за материально-техническое обеспечение замминистра обороны Алексей Кузьменков представил главе российского оборонного ведомства новые партии танков, боевых машин и другой техники.
Шойгу осмотрел базы, на которых хранится и ремонтируется военная техника. Кузьменков подчеркнул, что в настоящее время количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Отремонтированная и готовая к использованию техника направляется в зону спецоперации.
Министр поручил держать на особом контроле вопросы снабжения наших военных в зоне СВО всем необходимым вооружением и техникой.
В штабе объединенной группировки российских войск главе оборонного ведомства доложили о текущей обстановке, а также представили планы дальнейших действий.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.