Шойгу проинспектировал готовность техники и вооружения в Южном военном округе

Партии поставленных предприятиями ОПК танков, боевых бронированных машин и автотранспорта представил министру обороны его заместитель генерал-полковник Кузьменков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал готовность направляемых в зону спецоперации техники и вооружения в Южном военном округе.

Отвечающий за материально-техническое обеспечение замминистра обороны Алексей Кузьменков представил главе российского оборонного ведомства новые партии танков, боевых машин и другой техники.

Шойгу осмотрел базы, на которых хранится и ремонтируется военная техника. Кузьменков подчеркнул, что в настоящее время количество отремонтированной техники в сутки превышает вышедшее из строя в соотношении три к двум. Отремонтированная и готовая к использованию техника направляется в зону спецоперации.

Министр поручил держать на особом контроле вопросы снабжения наших военных в зоне СВО всем необходимым вооружением и техникой.

В штабе объединенной группировки российских войск главе оборонного ведомства доложили о текущей обстановке, а также представили планы дальнейших действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.