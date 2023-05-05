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Шойгу поставил Кузьменкову задачу держать на особом контроле непрерывность снабжения группировок в зоне СВО

16:44 05.05.2023
Восстановленная техника сразу направляется в подразделения Вооруженных сил России в зоне спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу поставил своему заместителю по материально-техническому обеспечению Алексею Кузьменкову задачу держать на особом контроле снабжение группировок в зоне спецоперации. Об этом сообщает МО РФ. 

«Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А. Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», - говорится в сообщении. 

Шойгу прибыл в Южный военный округ, чтобы проинспектировать готовность военной техники и вооружения, которое направляется в подразделения ВС РФ в районы проведения спецоперации. 

Кузьменков представил министру обороны новые партии поставленных предприятиями ОПК танков, боевых бронированных машин, а также специальной техники и автотранспорта. 

Кроме этого, глава МО РФ проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и техники, выведенной из районов ведения боевых действий. 

По словам Кузьменкова, количество отремонтированной военной техники за сутки превышает вышедшие из строя машины в соотношении три к двум. При этом вся восстановленная техника сразу направляется в войска в районы спецоперации.

Также Шойгу посетил штаб объединенной группировки российских войск. Там он заслушал доклады заместителей и командующих группировок по текущей обстановке, а также планы дальнейших действий. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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