Шойгу поставил Кузьменкову задачу держать на особом контроле непрерывность снабжения группировок в зоне СВО

Восстановленная техника сразу направляется в подразделения Вооруженных сил России в зоне спецоперации.

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Министр обороны России Сергей Шойгу поставил своему заместителю по материально-техническому обеспечению Алексею Кузьменкову задачу держать на особом контроле снабжение группировок в зоне спецоперации. Об этом сообщает МО РФ.

«Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А. Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», - говорится в сообщении.

Шойгу прибыл в Южный военный округ, чтобы проинспектировать готовность военной техники и вооружения, которое направляется в подразделения ВС РФ в районы проведения спецоперации.

Кузьменков представил министру обороны новые партии поставленных предприятиями ОПК танков, боевых бронированных машин, а также специальной техники и автотранспорта.

Кроме этого, глава МО РФ проинспектировал базы хранения и ремонта вооружения и техники, выведенной из районов ведения боевых действий.

По словам Кузьменкова, количество отремонтированной военной техники за сутки превышает вышедшие из строя машины в соотношении три к двум. При этом вся восстановленная техника сразу направляется в войска в районы спецоперации.

Также Шойгу посетил штаб объединенной группировки российских войск. Там он заслушал доклады заместителей и командующих группировок по текущей обстановке, а также планы дальнейших действий.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.