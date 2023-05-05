Замглавы МИД Рябков: Россия и США в шаге от открытого вооруженного конфликта

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что официальная Москва готова использовать все средства для защиты страны.

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Москва и Вашингтон остановились на грани пропасти открытого вооруженного конфликта. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы работаем над тем, чтобы удержать отношения с США от провала в пропасть открытого вооруженного конфликта, мы уже стоим на грани, на краю этой пропасти», - заявил дипломат в эфире Первого канала.

Замглавы внешнеполитического ведомства уточнил, что Россия готова использовать буквально все средства для защиты страны, ее президента и политического руководства. Рябков уточнил, что сегодня контакты между Кремлем и Белым домом осуществляются по мере необходимости. При этом, любые уступки США исключены, добавил дипломат.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор признал провал двадцатилетних усилий США по ослаблению России. Офицер напомнил о поступательном расширении НАТО, назвав это поводом для активных действий Москвы. До этого Рябков констатировал крах двусторонних российско-американских отношений. По мнению замглавы МИД РФ, вина за это полностью лежит на официальном Вашингтоне.