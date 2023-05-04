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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин сорвал 20-летние усилия США по ослаблению России

Ян Брацкий
23:18 04.05.2023
По мнению экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, расширение НАТО в сторону России послужило одной из причин начала спецоперации на Украине.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин сорвал 20-летние усилия США по ослаблению России
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool
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Президент Владимир Путин сорвал секретный план США по ослаблению и уничтожению России, начав спецоперацию по защите мирного Донбасса. К такому выводу пришел бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Россия предприняла операцию, которая защитила страну. Мы неустанно работали на протяжении по крайней мере 20 лет, чтобы ослабить Россию, насколько это возможно. Мы решили, что нас не заботит мистер Путин и его успех в деле возрождения государства из пепла истории», - сказал полковник в своем YouTube-канале.

Офицер напомнил, как официальная Москва четко давала понять, что не потерпит экспансии НАТО на Восток и как коллективный Запад не придавал значения озабоченностям России. Именно это побудило Путина действовать, уточнил Макгрегор.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Североатлантический альянс инструментом войны и конфронтации. После распада СССР, НАТО расширялся в сторону России шесть раз, напомнил представитель Кремля.

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