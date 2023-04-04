Рябков назвал «крахом» отношения России и США

Дипломат возложил ответственность за ухудшение связей между Москвой и Вашингтоном на США.

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал «крахом» отношения между РФ и США. Двусторонние отношения в настоящее время разрушены, сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24». Рябков отметил, что политика Соединенных Штатов с момента подписания договора СНВ-III радикально изменилась.

«Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация Обамы, потом Трампа, потом Байдена привели наши отношения...» - отметил замглавы МИД РФ.

Рябков заявил, что ответственность за ухудшение связей между Москвой и Вашингтоном лежит на Соединенных Штатах.

«Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом - крах, отношения разрушены», - сказал российский дипломат.

В конце марта была обнародована новая редакция концепции внешней политики России. Этот документ определяет стратегию РФ в отношении других государств и указывает на самоопределение страны в мире. В нем США названы главным источником антироссийской политики. В документе также сказано, что Россия будет стремиться адаптировать мир к реалиям многополярной структуры и устранять рудименты доминирования США и других недружественных стран.