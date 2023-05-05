Боррель отверг китайский мирный план по Украине

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Брюссель считает единственным мирным планом по Украине план украинского лидера Владимира Зеленского, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на экспертной конференции о состоянии ЕС во Флоренции. По его мнению, в нынешних условиях разговор о мирном урегулировании невозможен.

Соответствующий план КНР Евросоюз не воспринимает всерьез, сказал Боррель. Чиновник назвал предложенный Пекином вариант урегулирования «набором благих пожеланий».

«Мирный план Китая - это попытка выдать желаемое за действительное, а не мирный план», - считает Боррель.

При этом еврочиновник признал, что Россия не примет выдвинутые Зеленским требования по мирному урегулированию. Боррель напомнил, что Россия продолжает достижение своих военных целей. Из этого он делает вывод, что Запад должен «поддерживать военные усилия Украины».

Свой «мирный план» Зеленский выдвинул в ноябре 2022 года. Он предусматривает возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплату «репараций».

Китайский мирный план по Украине из 12 пунктов был обнародован в феврале 2023 года. По словам президента России Владимира Путина, многие положения мирного плана КНР могут быть взяты за основу для урегулирования при готовности Запада и Киева.