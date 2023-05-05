По второму железнодорожному пути Крымского моста открыли движение

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Сегодня открыли движение по второму железнодорожному пути Крымского моста, который пострадал от пожара при теракте в прошлом году. Восстановительные работы провели с опережением графика всего за семь месяцев.

«В обычной жизни она заняла бы точно больше одного года, а где-то и два, и три», - отметил российский вице-премьер Марат Хуснуллин, открывая движение.

Чиновник отметил, что строители трудились круглосуточно в две смены в сложных погодных условиях. Заменили два пролетных строения, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций.

Марат Хуснуллин поблагодарил всех участников работ за осуществление инновационных решений. Он назвал символичным возобновление движения в преддверии Дня Победы.

«Окончание работ – это, конечно же, победа всей команды», - добавил вице-премьер.

Напомним, 23 февраля полностью открыли автомобильное движение на всех полосах моста. Работы по восстановлению завершились с опережением срока на 39 дней.

Взрыв на Крымском мосту прогремел утром 8 октября. Был подорван грузовик. В результате обрушилась часть шоссейного полотна, сгорело семь цистерн поезда. Сообщалось о четырех погибших.

ФСБ России считает главным организатором теракта спецслужбы Украины. По делу задержаны несколько человек. Также удалось отследить весь путь взорвавшегося фургона и грузовика, который привез взрывчатое вещество из-за границы.