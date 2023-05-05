Контроль за пограничным режимом усилили в Ленобласти

В регионе планируется проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в пограничной сфере.

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В приграничных районах Ленинградской области усиливают контроль за пограничным режимом. Об этом сообщили в региональном погрануправлении ФСБ России. Местным жителям во избежание возможных недоразумений рекомендуют иметь всегда при себе документы, удостоверяющие личность.

«Планируется проведение совместных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в пограничной сфере», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее на территории Ленинградской области запретили использование беспилотных летательных аппаратов. Аналогичное ограничение действует и в Санкт-Петербурге.

Также в минувшую среду запускать БПЛА запретили в Москве. Исключение составляют дроны, используемые по решению органов государственной власти.