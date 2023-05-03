В Санкт-Петербурге запретили полеты беспилотников

Ограничение будет действовать как минимум до 15 мая.

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В Санкт-Петербурге запретили все коммерческие и частные запуски беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает сайт «Фонтанка» со ссылкой на филиал «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Отмечается, что ограничение будет действовать как минимум до 15 мая. Такое решение было принято «в целях безопасности». Запрет распространяется на полеты БПЛА в радиусе 150 километров от города.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин запретил запуск беспилотников на территории города. Исключение составляют БПЛА, используемые по решению органов государственной власти.

Также сегодня стало известно, что украинские националисты попытались атаковать Кремль. Вражеские беспилотники вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы.

Произошедшее в Кремле расценили как покушение на президента. В пресс-службе главы государства отметили, что Россия оставляет за собой право на ответные меры.