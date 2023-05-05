Синоптики пообещали комфортную погоду на 9 Мая в Москве

Днем 9 Мая в Москве, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ожидается от 14 до 16 градусов тепла.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал RT о погоде в Москве на праздничные дни.

По словам синоптика, в регион начинают поступать холодные арктические воздушные массы. Завтрашний день, субботу, он назвал самым холодным днем за все предстоящие выходные.

При этом, как заметил Леус, с воскресенья погода улучшится. Ожидаются заморозки по утрам и более теплая температура днем.

«В праздничный день в столице ночью 0...+2°С, по области - от -2 до +3°С, днем +14...+16°С, по области - +12...+17°С. Праздничная погода будет вполне комфортной», - подытожил Михаил Леус.

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