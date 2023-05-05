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Рекламные щиты в Хабаровске освободят для акции «Бессмертный полк»

Анна Касаткина
11:41 05.05.2023
В 2023 году акция проходит в новых форматах из соображений безопасности.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Рекламные конструкции в Хабаровске на неделю освободят для акции «Бессмертный полк». Идею администрации поддержал местный бизнес.

Местные типографии заняты подготовкой плакатов: собирают фотографии, формируют баннеры и распечатывают их. Часть готовых уже появилась на улицах города.

«На данный момент подключено порядка, если пересчитать, 10 компаний, операторов наружной рекламы, владельцев рекламных конструкций, кто на безвозмездной основе предоставит свои плоскости», - рассказал учредитель ассоциации производителей и операторов «ОПОРА» Алексей Кирьянов.

Акция «Бессмертный полк» в целях безопасности пройдет в 2023 году в новых форматах. В частности, размещать портреты героев можно будет на машинах, полиция за это не оштрафует.

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