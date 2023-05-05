ФСБ предотвратила теракт агентов ГУР Украины против одного из руководителей ЗАЭС

Два задержанных члена диверсионно-террористической группы в Запорожской области заключены в СИЗО.

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ФСБ предотвратила теракт агентов Главного управления разведки Минобороны Украины в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Сотрудники российской спецслужбы пресекли в Запорожской области деятельность диверсантов на этапе подготовки террористического акта.

Координация осуществлялась через сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины Александра Уманьского и Андрея Никулина, агента-вербовщика Викторию Будникову, а также при участии посредника в Финляндии Юлии Ткачук.

У задержанных нашли взрывчатку, стрелковое оружие и боеприпасы. Также диверсанты собирали данные о расположении военных объектов ВС РФ, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Двое задержанных заключены в СИЗО.