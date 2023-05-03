Прокол диверсантов: как ФСБ предотвратила готовившийся в офисе Зеленского теракт в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность в том, что рано или поздно главные заказчики терактов будут найдены и переданы суду.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ФСБ России

ФСБ предотвратила целую серию терактов и покушение на руководителей Крыма, в том числе на главу республики Сергея Аксенова. Масштабы преступной схемы, которой руководили из Украины, поражают. Была организована доставка взрывчатки в посылках с бытовой техникой. А потом бомбы собирали и отправляли исполнителям. Во время такой доставки группировка и была накрыта российскими спецслужбами.

«Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе. Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина - террористическое государство», - прокомментировал ситуацию Аксенов.

Первым был задержан главный координатор группировки экстремистов Виктор Подвальный. Вслед за ним отправились еще пятеро его пособников. При обыске сотрудники ФСБ обнаружили у них около шести килограммов взрывчатки производства Великобритании, изготовленные на ее основе бомбы, электродетонаторы военного назначения и электронику, а также средства связи для скрытого общения с кураторами из украинской разведки.

Банда готовила покушение на руководителей Крыма: среди них глава региона Сергей Аксенов, председатель местного парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Свою команду куратор группы Виктор Подвальный подбирал среди друзей и знакомых.

В задачи банды сначала входила слежка за чиновниками. Террористы долгое время изучали их привычки и маршруты передвижения.

«Он попросил купить GPS-трекеры. Сказал, что не может все одновременно купить, чтобы не спалиться. А он купит магниты. Я предполагал, что это нужно для слежки», - признался один из террористов.

Точно так же слежку вели и за остальными жертвами. В это время из Болгарии в Россию через Грузию и Турцию украинские спецслужбы поставляли взрывчатку и компоненты для изготовления бомб. Маскировали все под безобидные электроплиты.

В нужное место смертельный груз доставляли обычными почтовыми службами. Зачастую те, кто участвовал в пересылке, даже не знали о том, что содействуют террористам. Как, например, женщина, которая заказала пошив платьев, но к своему заказу получила неожиданный «бонус».

К ней пришла посылка с платьями и дополнительный груз, который попросили отправить по нужному адресу, так как якобы не смогли связаться с человеком.

Организацией террористической деятельности руководили непосредственно спецслужбы Украины и люди, приближенные к первым лицам в Киеве.

«Конкретно был я завербован Романом Машовцом, сотрудником военной разведки, близким другом Кирилла Буданова», - сообщил Подвальный.

С 2020 года Роман Машовец занимает должность заместителя руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского. Покушения планировались на самом высоком уровне. Взрывать планировали не только людей, но и транспортные инфраструктурные объекты. Но ФСБ сработала на опережение.

Глава региона еще раз в своем комментарии отметил высокий профессионализм российских спецслужб. А также выразил уверенность в том, что рано или поздно главные заказчики терактов будут найдены и переданы суду.