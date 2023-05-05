Российские военные уничтожили полковника СБУ Ярцева

Нерубайский сельский совет Одесской области не приводит подробностей гибели полковника - сообщается только, что это произошло в ходе боевых действий.

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Российские военные уничтожили полковника СБУ Михаила Ярцева. Об этом сообщает Нерубайский сельский совет Одесской области.

Сельсовет не приводит подробностей гибели полковника - сообщается только, что это произошло в ходе боевых действий. Его могли уничтожить российские ракетные войска и артиллерия, авиация, мотострелки, танкисты или другие российские военнослужащие.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВКС России ударили по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области.

А экипажи вертолетов Ми-28Н нанесли ракетные удары по укрепленным пунктам украинских боевиков.