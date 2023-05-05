ВКС России ударили по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов украинских войск в Черниговской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский.
По его словам, оперативно-тактическая авиация нанесла удар по пункту дислокации иностранных инструкторов, личному составу, военной технике и вооружению 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Украины. Силы противника были сосредоточены в районе населенного пункта Лизуновка в Новгород-Северском районе Черниговской области.
В минувшие сутки военнослужащие ВС РФ также уничтожили две украинские ДРГ и сорвали ротацию четырех подразделений войск противника на Купянском направлении в районе населенных пунктов Каменка, Новомлынск и Тиньковка в Харьковской области, а также Стельмаховка в Луганской Народной Республике, рассказал Зыбинский.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетные войска поразили подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки Донецкой Народной Республики. В оборонном ведомстве также отметили, что штурмовые отряды уничтожают наемников на западе Артемовска.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.