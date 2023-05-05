Экипажи Ми-28Н нанесли ракетные удары по укрепленным пунктам националистов

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Летчики ВКС России нанесли точечные удары по укрепленным пунктам и бронетехнике националистов в зоне спецоперации. Для боевой работы использовали вертолеты Ми-28Н. Все цели были поражены, что подтверждают средства объективного контроля. После выполнения задачи экипажи вертолетов вернулись на аэродром базирования, где довооружились и продолжили боевую работу.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы, а также поддерживает огнем штурмовые подразделения.