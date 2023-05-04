В стране и мире Легендарная история «Варяга»: в Кронштадте «оживили» макет прославленного крейсера Ян Брацкий Мультимедийный проект позволяет посетителям принять виртуальное участие в битве при Чемульпо, узнать интересные исторические подробности тех событий и проникнуться уникальной атмосферой. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В Кронштадтском Адмиралтействе выставлен макет-экспозиция легендарного бронепалубного крейсера 1-го ранга «Варяг». Организаторы проекта - команда международного благотворительного фонда «Кронштадтский морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца». Сам макет установлен в помещении бывшего бункера на исторической части Кронштадтского Адмиралтейства. © ТРК «Звезда» В рамках экспозиции «Главный калибр», который поддержал Фонд президентских грантов, представлено несколько интерактивных площадок: имитация каземата одного из 6-дюймовых орудий, панорама моря с силуэтами японских кораблей. © ТРК «Звезда» Посетители могут окунуться в историю, стать свидетелем важнейшего исторического события. Благодаря новейшим технологиям можно совершить виртуальный залп из орудий по кораблям противника в битве при Чемульпо. «Мы собрались инициативной группой, полистали учебники истории и поняли, что очень мало говорится о "Варяге"и самом сражении: кто участвовал, как, куда стреляли. Решили это дело поднять. Привлекли ветеранов, Академию, особое содействие оказал Фонд президентских грантов, который поддержал нашу инициативу финансово. Посмотрели и решили воплотить эту историю в современном виде, где можно приблизить, посмотреть расстояние между кораблями, как они стреляли и воплотили это все здесь, на территории парка "Патриот" в Кронштадте», - рассказал глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Андрей Кононов. Внутреннему пространству музея также уделили особое внимание, представив его в виде собирательного образа отсеков боевых подлодок, однотипных с «С-13». Посетители могут заглянуть в ходовую рубку, осмотреть каюты, посты, погреба, машинные отделения и проникнуться особой атмосферой этого места. © ТРК «Звезда» Ознакомиться с основными характеристиками и вооружением пользователю поможет приложение «Крейсер 1-го ранга «Варяг». «Самое главное - это восстановление исторической памяти и справедливости и вторая идея - это патриотизм: привитие чувства любви к Родине, ее Вооруженным Силам среди наших учащихся и молодежи», - добавил Кононов. Именно на подрастающее поколение создатели проекта делали основной упор. Интерактивная площадка как нельзя лучше подходит для проведения выездных уроков истории. Кроме того, экспозиция «Главный калибр» стала центром обучения воспитанников морских кадетских корпусов Санкт-Петербурга. В середине апреля флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» вышел в море в рамках внезапной проверки сил флота. Экипаж крейсера блестяще выполнил задачи по предназначению согласно плану проверки в составе группировки ТОФ в Японском и Охотском морях. Ранее руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу анонсировала открытие Музея военно-морской славы в Кронштадте. С ее слов, торжественные мероприятия состоятся в День ВМФ России, который в этом году выпадает на 30 июля. Экспертное мнение и аналитика