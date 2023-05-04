Легендарная история «Варяга»: в Кронштадте «оживили» макет прославленного крейсера
Мультимедийный проект позволяет посетителям принять виртуальное участие в битве при Чемульпо, узнать интересные исторические подробности тех событий и проникнуться уникальной атмосферой.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Кронштадтском Адмиралтействе выставлен макет-экспозиция легендарного бронепалубного крейсера 1-го ранга «Варяг». Организаторы проекта - команда международного благотворительного фонда «Кронштадтский морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца». Сам макет установлен в помещении бывшего бункера на исторической части Кронштадтского Адмиралтейства.