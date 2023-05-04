Мадуро в разговоре с Путиным осудил атаку беспилотников по Кремлю

© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Сегодня состоялся телефонный разговор российского президента Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что общение глав государств прошло по инициативе Каракаса.

Президент Венесуэлы осудил атаку на Кремль, совершенную украинскими националистами при помощи беспилотников. Николас Мадуро выразил чувства солидарности и поддержки России.

Ранее Мадуро уже осудил попытку киевского режима нанести удар по резиденции президента России. Он также отметил эффективные действия служб безопасности, которые своевременно нейтрализовали угрозу.

Напомним, попытка атаки была совершена прошлой ночью. В Кремле заявили, что за этим стоит Вашингтон. Однако в США отвергли свою причастность к произошедшему.

Между тем, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки.