В России изменят сеть авиамаршрутов из-за сокращения субсидий

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Росавиация совместно с авиакомпаниями и во взаимодействии с субъектами России работает над корректировкой маршрутной сети для сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях. Это связано с оптимизацией финансирования региональных перевозок, заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Отмечается, что при пересмотре маршрутной сети авиакомпаниям рекомендовано исходить из эффективного перераспределения бюджета и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок.

Ранее появились данные, что в авиакомпании отменяют некоторые внутрироссийские рейсы. По данным «Известий», это связано с сокращением государственных субсидий на 1,5 миллиарда рублей.

Недавно замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик заявил, что в 2023 году стоимость авиабилетов на рейсы в России может увеличиться на 15-30% в связи с сокращением объемов субсидирования.

Он также допустил снижение общего количества рейсов по стране. В этом году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 миллиарда рублей.