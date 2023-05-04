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«Известия»: авиакомпании РФ начали отменять рейсы после сокращения господдержки

Анна Касаткина
11:22 04.05.2023
Финансирование внутренних рейсов в облет Москвы в 2023 году сократилось с 9 млрд до 7,5 млрд рублей, сообщает издание.
«Известия»: авиакомпании РФ начали отменять рейсы после сокращения господдержки
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, GlobalLookPress
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Российские авиакомпании отменяют некоторые внутренние рейсы из-за сокращения государственных субсидий на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия».

По данным газеты, из-за дефицита федерального бюджета в 2023 году финансирование рейсов в облет Москвы сократилось с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. По словам источника издания, Росавиация убрала из программы те маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры с региональными властями о софинансировании рейсов.

В частности, в одной из авиакомпаний «Известям» сообщили, что были отменены полетные программы по маршрутам Нижний Новгород - Петрозаводск и Кемерово - Чита.

Как отметил в беседе с газетой ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, под сокращение могли попасть те рейсы, отмена которых не вызовет большого недовольства у россиян. При этом он не исключил, что в течение года могут пересмотреть и бюджеты других программ субсидирования авиаотрасли.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал рост стоимости перелетов по России летом на 10%.

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