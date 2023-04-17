В Минтрансе РФ предупредили о возможном росте цен на авиабилеты на 30% в 2023 году

Замглавы Минтранса России Игорь Чалик заявил, что в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом, в связи с чем возможно подорожание билетов на рейсы по стране.

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В 2023 году стоимость авиабилетов на рейсы по России может увеличиться на 15-30% по сравнению с прошлым годом в связи с сокращением объемов субсидирования. Об этом заявил заместитель главы Минтранса России Игорь Чалик, выступая на совещании Министерства экономического развития РФ по подготовке к туристическому сезону текущего года.

«Дело в том, что у нас в этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 миллиардов рублей. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%», - передает его слова ТАСС.

Замминистра транспорта России также допустил снижение общего количества рейсов по стране. В этом году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 миллиарда рублей. Последний раз Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявляло конкурсный отбор для предоставления субсидий на выполнение внутренних рейсов в январе, субсидия предоставляется за полеты с ноября 2022 года по март 2023 года.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании должны будут изменить опознавательные знаки самолетов. Согласно приказу Минтранса РФ, с 1 сентября 2023 года государственный и регистрационный опознавательные знаки должны располагаться вместе на левой половине нижней поверхности крыла. Государственный знак представляет собой буквы RA, а регистрационный состоит из пяти цифр, между которым должен стоять дефис. Эксперты авиаотрасли в свою очередь раскритиковали данную инициативу.