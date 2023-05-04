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Использовать беспилотники запретили в Свердловской области

Дмитрий Трунов
17:10 04.05.2023
Запрет будет действовать до снятия особого режима в регионе, который установили федеральные власти.
Использовать беспилотники запретили в Свердловской области
© Фото: Moritz Wolf, imagebroker.com, GlobalLookPress
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Власти Свердловской области запретили использовать беспилотные воздушные аппараты, сообщили в Департаменте информационной политики региона. Запрет ввели для защиты жителей региона и объектов критической инфраструктуры. Он будет действовать до снятия особого режима в регионе, который установили федеральные власти.

Подниматься в воздух смогут только те беспилотники, которые используют правоохранительные органы, органы власти региона, органы местного самоуправления, а также предприятия, выполняющие гособоронзаказ.

Накануне запретили использовать воздушные дроны в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По подсчетам РИА Новости, по состоянию на 3 мая использование БПЛА в частном порядке запретили около 40 из 89 российских регионов.

Два беспилотных летательных аппарата предприняли попытку атаки на Кремль ночью 3 мая. Владимира Путина в этот момент в его московской резиденции не было. Дроны были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы. От падения обломков никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за украинской атакой на Кремль стоит Вашингтон. Он сказал также, что Путин будет выступать с трибуны во время Парада Победы в Москве.

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