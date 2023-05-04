Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве семиклассницы молотком в Петербурге

По версии следствия, подросток с подругой заманили девочку в лес, где парень забил ее насмерть инструментом.

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Подозреваемого в убийстве школьницы молотком в Петербурге заключили под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как уточняется, подросток будет находиться в СИЗО два месяца - до 2 июля. Ранее об этом ходатайствовало следствие.

По версии следствия, 16-летний парень вместе со своей 15-летней подругой заманили девочку в лес, где подросток забил ее насмерть инструментом. Причем происходящее школьница снимала на камеру.

Утверждалось, что соучастники заранее выкопали яму на том месте, куда потом заманили свою жертву. Впоследствии там же они и зарыли тело 13-летней семиклассницы.

Накануне стало известно, что подростков задержали. Юноша уже дал признательные показания. Теперь суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для его соучастницы. Обвинение несовершеннолетним пока не предъявляли.