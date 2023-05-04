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Следствие просит арестовать подозреваемых в убийстве школьницы молотком в Петербурге

Анна Назайкина
15:28 04.05.2023
Накануне двух подростков задержали. По версии следствия, они насмерть забили семиклассницу молотком, сняв все на видео, а затем зарыли ее тело.
Следствие просит арестовать подозреваемых в убийстве школьницы молотком в Петербурге
© Фото: gsuskrf_spb, Telegram
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Следователи просят заключить под стражу несовершеннолетних юношу и девушку, которые подозреваются в хладнокровном убийстве семиклассницы молотком в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в объединенной пресс-службе судов города.

Как уточняется, соответствующее ходатайство следствия поступило в Красногвардейский районный суд.

Напомним, что накануне стало известно о задержании 16-летнего школьника и его 15-летней подельницы. Следствие считает, что подростки заманили школьницу в лес в поселке Парлагово, предварительно выкопав там яму.

Девочка думала, что ее пригласили на пикник. По данным СМИ, ее могли позвать в лес также под предлогом интервью, так как подозреваемый в убийстве был блогером.

Момент убийства школьницы, как предполагается, снимала в прямом эфире его подруга. На кадрах видно, что девочка что-то рассказывает на камеру, а затем молодой человек подходит со спины и начинает бить ее молотком по голове.

Подозреваемый уже дал признательные показания и указал место, где закопал свою жертву. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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