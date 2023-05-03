Момент убийства семиклассницы молотком в лесу в Петербурге сняли на видео
Девочка, ничего не подозревая, что-то рассказывает на камеру, затем молодой человек подходит со спины и начинает забивать ее инструментом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Момент убийства семиклассницы молотком в лесу в Санкт-Петербурге сняли на видео. Страшные кадры оказались в распоряжении «Звезды».
На них видно, что девочка, ничего не подозревая, что-то рассказывает на камеру, затем молодой человек подходит со спины и начинает забивать ее инструментом. Удары наносятся по голове.
Как ранее утверждалось в СМИ, школьницу заманили в лес парень и девушка под предлогом снять интервью в интересной обстановке. При этом, по данным следствия, подозреваемые в убийстве подростки заранее вырыли яму на том месте, куда потом позвали свою жертву.
Соучастников уже задержали, во время допроса 16-летний блогер во всем признался, а потом показал место, где спрятали тело школьницы.