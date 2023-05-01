Пугачева обратилась к ушедшему из жизни модельеру Зайцеву

Зайцев ушел из жизни накануне в возрасте 85 лет.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на смерть знаменитого модельера Вячеслава Зайцева. О том, что он ушел из жизни, стало известно накануне, 30 апреля.

На следующий день после трагического известия певица разместила в Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в РФ) пост с фотографией Зайцева.

«Прощай, мой друг. Спасибо за все», - написала она под архивным фото модельера.

Следует отметить, что именно Зайцев придумал для артистки платье-балахон, который стал визитной карточкой Пугачевой. Как рассказывал сам модельер, певица попросила создать наряд , в котором она смогла бы свободно двигаться.

Зайцев скончался на 86-ом году жизни. Как утверждалось в СМИ, у Зайцева нашли язву желудка, из-за которой произошло внутреннее кровотечение.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.