Опубликовано фото молотка, которым школьницу убили в прямом эфире в Петербурге

По данным следствия, девочку заманили в лес под предлогом пикника на место, где заранее была вырыта яма.

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В распоряжении «Звезды» оказалось фото окровавленного молотка, которым петербургскую школьницу забили во время прямого эфира.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве семиклассницы. Ими оказались 16-летний подросток и его 15-летняя подельница.

Как ранее утверждалось, девочку заманили в лес под предлогом пикника на место, где заранее была вырыта яма. Семиклассницу насмерть забили молотком, а затем закопали ее тело вместе с личными вещами.

Подозреваемые уже задержаны, молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело об убийстве.