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Mash: Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта

Сергей Лебедев
14:59 04.05.2023
Сейчас состояние комика стабильное, он до сих пор под наблюдением врачей.
Mash: Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта
© Фото: Евгений Петросян. Официальная страница, Facebook*
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Российский юморист Евгений Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, сейчас артист находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Сообщается, что якобы после вживления эндооссального импланта Петросян пожаловался на кровотечение из раны в нижней челюсти, которое долго не останавливалось. 1 мая, когда появились головокружение, тошнота и озноб, он вызвал скорую.

В больнице медики диагностировали воспаление. После реанимации юмориста перевели в отделение ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.

Ранее появилось сообщение, что врачи скорой помощи госпитализировали Петросяна после жалоб на ухудшение самочувствия из его квартиры в Москве. При этом сам артист опроверг информацию об экстренной госпитализации через скорую помощь. 

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