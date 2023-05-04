Mash: Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта

Сейчас состояние комика стабильное, он до сих пор под наблюдением врачей.

© Фото: Евгений Петросян. Официальная страница, Facebook*

Российский юморист Евгений Петросян попал в реанимацию после установки зубного импланта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, сейчас артист находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Сообщается, что якобы после вживления эндооссального импланта Петросян пожаловался на кровотечение из раны в нижней челюсти, которое долго не останавливалось. 1 мая, когда появились головокружение, тошнота и озноб, он вызвал скорую.

В больнице медики диагностировали воспаление. После реанимации юмориста перевели в отделение ЛОР и челюстно-лицевой хирургии.

Ранее появилось сообщение, что врачи скорой помощи госпитализировали Петросяна после жалоб на ухудшение самочувствия из его квартиры в Москве. При этом сам артист опроверг информацию об экстренной госпитализации через скорую помощь.

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