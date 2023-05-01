Mash: Евгения Петросяна госпитализировали в Москве

Юморист и сатирик почувствовал головокружение, после чего его супруга вызвала скорую.

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Артиста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве после того как ему стало плохо в его квартире в Хамовниках, сообщает Mash.

Юморист и телеведущий почувствовал головокружение, после чего его супруга вызвала скорую. Приехавшая медицинская бригада приняла решение госпитализировать 77-летнего артиста. Врачи проводят обследование, чтобы установить причину его недомогания.

Ранее Евгений Петросян посетил в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка в Москве раненых участников спецоперации на Украине.