Mash: Евгения Петросяна госпитализировали в Москве
Юморист и сатирик почувствовал головокружение, после чего его супруга вызвала скорую.
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости
Артиста Евгения Петросяна госпитализировали в Москве после того как ему стало плохо в его квартире в Хамовниках, сообщает Mash.
Юморист и телеведущий почувствовал головокружение, после чего его супруга вызвала скорую. Приехавшая медицинская бригада приняла решение госпитализировать 77-летнего артиста. Врачи проводят обследование, чтобы установить причину его недомогания.
Ранее Евгений Петросян посетил в Центральном военном клиническом госпитале им. П.В. Мандрыка в Москве раненых участников спецоперации на Украине.