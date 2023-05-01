В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации

Дмитрий Трунов
20:34 01.05.2023
По словам телеведущего, он проходит плановое обследование и заехал в медучреждение на один день.
Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации
© Фото: Pavel Kashaev, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Народный артист РСФСР Евгений Петросян опроверг информацию об экстренной госпитализации через скорую помощь. Об этом юморист рассказал РИА Новости.

По словам телеведущего, он проходит плановое обследование и заехал в медучреждение на один день, чтобы выполнить целый ряд процедур. Артист рассказал, что чувствует себя абсолютно нормально.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что врачи скорой помощи госпитализировали Петросяна после жалоб на ухудшение самочувствия из его квартиры в Москве.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:18 В стране и мире
В МИД ФРГ сообщили, что часть немецких дипломатов покинули Россию 1 мая
17:50 В стране и мире
Анкара готова заменить часть американских F-16 на собственные самолеты Hurjet
17:31 В стране и мире
Сошедший с рельсов в Брянской области грузовой поезд ехал из Гомеля
17:07 В стране и мире
Видео
Первомайская демонстрация в Париже переросла в столкновения с полицией
17:05 В стране и мире
Возле кортежа с главным прокурором Болгарии произошел взрыв
Популярное
Сервер игры Minecraft рухнул после цифрового митинга у памятника Жириновскому
Видео
Пламя и вагоны на боку: кадры с места схода с рельсов поезда под Брянском
Два человека в автомобиле исчезли на трассе М-4 «Дон»
Аналитики допустили, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 млн рабочих мест
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.