Петросян прокомментировал слухи об экстренной госпитализации

По словам телеведущего, он проходит плановое обследование и заехал в медучреждение на один день.

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Народный артист РСФСР Евгений Петросян опроверг информацию об экстренной госпитализации через скорую помощь. Об этом юморист рассказал РИА Новости.

По словам телеведущего, он проходит плановое обследование и заехал в медучреждение на один день, чтобы выполнить целый ряд процедур. Артист рассказал, что чувствует себя абсолютно нормально.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что врачи скорой помощи госпитализировали Петросяна после жалоб на ухудшение самочувствия из его квартиры в Москве.