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Полиция Финляндии начала расследовать нападение на консульство РФ

Дмитрий Трунов
14:53 04.05.2023
По данным правоохранителей, почтовый ящик консульства был снесен с подставки, а в здание бросили пивную бутылку, в результате чего было разбито оконное стекло.
Полиция Финляндии начала расследовать нападение на консульство РФ
© Фото: Håkan Henriksson, CC BY 3.0, Wikimedia
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Правоохранительные органы Аландских островов начали предварительное расследование фактов вандализма в отношении консульства РФ, сообщает в четверг финская полиция. Накануне в МИД РФ сообщили о нападении на дипмиссию в городе Мариехамне.

По данным органов правопорядка, неизвестные повредили почтовый ящик и оконное стекло. Российская сторона сообщала о том, что на территорию консульства бросили взрывное шумовое устройство и другие предметы.

Нападение произошло поздно вечером в воскресенье 30 апреля. Как сообщается, полиция немедленно выехала на место происшествия и провела поиск подозрительных лиц в непосредственной близости.

По данным правоохранителей, почтовый ящик консульства был снесен с подставки, а в здание бросили пивную бутылку, в результате чего разбилось оконное стекло. Полиция провела осмотр места преступления и проводит дальнейшее расследование.

Полицейский орган располагает персональными данными о лицах, которые были обнаружены в связи с обыском и которые могут быть причастны к причинению ущерба, сказано в распространенном заявлении. Однако уточняется, что в ходе следствия пока не установлено ни одного подозреваемого в преступлении. Дальнейшая информация не разглашается.

Ранее посольство России в Хельсинки направило ноту в МИД Финляндии с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности за нападение на консульство России на Аландских островах. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подтвердил получение российской ноты и сообщил, что дело расследуется. Аландские острова являются автономией в составе Финляндии.

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