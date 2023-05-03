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Хельсинки расследуют нападение на консульство РФ на Аландских островах

Ян Брацкий
23:41 03.05.2023
В ночь на 1 мая группа неизвестных забросала территорию консульства РФ в Мариехамне различными предметами, среди которых было взрывное шумовое устройство.
Хельсинки расследуют нападение на консульство РФ на Аландских островах
© Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress
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Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подтвердил получение российской ноты в отношении нападения на консульство РФ на Аландских островах.  

«Министерство иностранных дел получило ноту по этому поводу. Дело расследуется», - сказал Хаависто изданию Iltalehti.

Ранее на Смоленской площади рассказали о нападении вандалов на консульство России в городе Мариехамн. Инцидент произошел в ночь на 1 мая. Неизвестные бросили на территорию дипведомства взрывное шумовое устройство и прочие предметы. Москва потребовала от Хельсинки расследовать случившееся и привлечь виновных к ответственности.

В середине апреля сообщалось, что некоторые финские СМИ затронули тему актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов.

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