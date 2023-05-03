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На территорию консульства РФ в Финляндии бросили взрывное устройство

Дмитрий Трунов
19:14 03.05.2023
Пострадало здание, жизнь и здоровье дипломатов подверглись угрозе.
На территорию консульства РФ в Финляндии бросили взрывное устройство
© Фото: CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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МИД России сообщил о нападении на российское консульство на Аландских островах в Финляндии. Неизвестные бросили на территорию дипмиссии в городе Мариехамне взрывное шумовое устройство и другие предметы, сообщила представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Отмечается, что пострадало здание консульства. Кроме того, действия вандалов прямо угрожали жизни и здоровью дипломатов.

Россия потребовала привлечь виновных к ответственности и обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства России на Аландских островах.

Ранее финские власти наложили, а потом сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки в рамках антироссийских санкций Евросоюза. Отношения между Москвой и Хельсинки ухудшились после начала СВО на Украине. В апреле Финляндия вступила в НАТО и теперь готовит соглашение о размещении военных баз США.

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