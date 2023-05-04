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Хинштейн предложил ввести временный мораторий на использование БПЛА в России

Анна Назайкина
13:56 04.05.2023
По его мнению, сейчас на фоне проведения спецоперации беспилотные летательные аппараты опасны.
Хинштейн предложил ввести временный мораторий на использование БПЛА в России
© Фото: Patrick Pleul, ZB, GlobalLookPress
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Глава Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн предложил ввести временный мораторий на использование дронов в РФ.

С соответствующей просьбой он обратился к главе Минтранспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько.

Хинштейн считает, что в настоящий момент на фоне проведения спецоперации беспилотные летательные аппараты опасны.

«У нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение. Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке!» - заявил он в своем Telegram-канале.

Парламентарий предлагает сделать исключение только для тех дронов, которые применяют для государственных нужд.

Накануне после украинской атаки двумя беспилотниками на Кремль Хинштейн выразил мнение, что произошедшее требует оперативных политических и законодательных решений.

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