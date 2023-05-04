Гроб с телом Зайцева привезли в собор в подмосковном Щелково

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Гроб с телом Вячеслава Зайцева привезли в собор Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково, где будет проходить прощание с модельером. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

На кадрах с места видно, как к собору подъезжает катафалк. Гроб с телом Зайцева заносят внутрь, затем туда начинают заходить люди.

Зайцев скончался 30 апреля в больнице, куда поступил с желудочно-кишечным кровотечением. Ему было 85 лет.