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Гроб с телом Зайцева привезли в собор в подмосковном Щелково

Анна Касаткина
11:44 04.05.2023
Всемирно известный модельер скончался 30 апреля.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Гроб с телом Вячеслава Зайцева привезли в собор Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково, где будет проходить прощание с модельером. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

На кадрах с места видно, как к собору подъезжает катафалк. Гроб с телом Зайцева заносят внутрь, затем туда начинают заходить люди.

Зайцев скончался 30 апреля в больнице, куда поступил с желудочно-кишечным кровотечением. Ему было 85 лет.

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