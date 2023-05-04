Перед музеем «Прорыв блокады Ленинграда» развернули 300-метровую георгиевскую ленту

В акции, посвященной празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участвовали 650 человек.

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В Ленинградской области перед музеем «Прорыва блокады Ленинграда» активисты патриотических организаций развернули гигантскую георгиевскую ленту длиной 300 метров.

На улице выстроились не меньше 650 человек. Это самый большой символ Победы в России. Лента уже побывала в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Москве. Завтра она отправится в Тулу.

Ранее в Уфе прошел праздничный парад в честь столетнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны Кашшафа Самигуллина. Во дворе под окнами долгожителя прошли командные расчеты кадетов и работников Следственного комитета.