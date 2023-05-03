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Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию

Анна Назайкина
12:25 03.05.2023
У президента Украины запланирована встреча с финским коллегой Саули Ниинисте.
Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Финляндию
© Фото: IMAGO, Antti Aimo-Koivisto, GlobalLookPress
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Украинский лидер Владимир Зеленский приехал с визитом в Финляндию. Об этом сообщили в канцелярии президента Саули Ниинисте. Его поездка ранее не анонсировалась.

Напомним, сегодня в Финляндии должен состоятся саммит стран Северной Европы и Украины. Также запланирована встреча президента Финляндии с Зеленским.

Предполагается, что будет обсуждаться поддержки Киева со стороны Хельсинки, отношения между государствами и актуальная геополитическая обстановка.

Ранее The Wall Street Journal писала, что в Североатлантическом альянсе думают над тем, как бы утешить Украину после того, как Финляндии удалось стать членом НАТО, в то время как для Киева дверь в блок открыли еще в 2008 году, однако вступить в альянс страна до сих пор не смогла.

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