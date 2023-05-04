В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посольство США предупредило находящихся на Украине американцев о повышенной угрозе ракетных ударов

Максим Крюков
01:10 04.05.2023
Американская дипмиссия призвала граждан США покинуть Украину, когда это будет безопасно.
Посольство США предупредило находящихся на Украине американцев о повышенной угрозе ракетных ударов
© Фото: Boris Roessler, dpa, GloballookPress
Читайте нас на:

Граждан Соединенных Штатов Америки, которые находятся на Украине, предупредили о повышенной угрозе ракетных ударов. Соответствующее оповещение было размещено на официальном сайте посольства США.

Как отметили в американском диппредставительстве, Госдеп США видит риски обстрелов, в том числе в украинской столице и Киевской области, на фоне «недавнего увеличения числа ударов по всей Украине». Кроме того, американцам рекомендовали не игнорировать воздушную тревогу и прибывать в укрытиях и безопасных местах после прозвучавших сирен.

Также дипмиссия США на Украине опубликовала инструкцию, как вести себя в случае ракетного удара. Среди ее пунктов - призыв покинуть страну, когда это будет безопасно. Также посольство посоветовало иметь план на случай непредвиденных обстоятельств, который не зависит от помощи американских властей.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что киевский режим в ночь на 3 мая попытался нанести удар по кремлевской резиденции президента России. Уточняется, что атака планировалась с использованием двух дронов. В результате действий российских военнослужащих и спецслужб беспилотники были выведены из строя. В Кремле отметили, что Владимир Путин не пострадал.

Кроме того, в Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Украиной удара по Кремлю, подчеркнув, что ответные меры могут быть предприняты там, где РФ посчитает нужным и когда посчитает нужным.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:27 В стране и мире
В Киеве объявлена воздушная тревога
20:30 В стране и мире
Видео
Портреты в окнах, на одежде и машинах: как в этом году пройдет «Бессмертный полк»
19:14 В стране и мире
На территорию консульства РФ в Финляндии бросили взрывное устройство
18:50 В стране и мире
Видео
Москвич слышал взрыв дрона у Кремля на другом берегу Москвы-реки
18:49 В стране и мире
Полеты беспилотников запретили в Московской области
Популярное
Кремль: в результате теракта Путин не пострадал
Видео
«Прошу прощения!»: доставщик взрывчатки в Крым Петранов раскаялся, увидев сотрудников ФСБ
Видео
Пожар на кубанской нефтебазе виден на фоне Крымского моста
Видео
Баскетболиста Шведа пытались затоптать на земле после того, как он упал
Видео
Познер оценил вклад модельера Зайцева в культуру России
Живущим в браке более 20 лет россиянам хотят начать выплачивать деньги
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.