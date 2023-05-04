Посольство США предупредило находящихся на Украине американцев о повышенной угрозе ракетных ударов

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Граждан Соединенных Штатов Америки, которые находятся на Украине, предупредили о повышенной угрозе ракетных ударов. Соответствующее оповещение было размещено на официальном сайте посольства США.

Как отметили в американском диппредставительстве, Госдеп США видит риски обстрелов, в том числе в украинской столице и Киевской области, на фоне «недавнего увеличения числа ударов по всей Украине». Кроме того, американцам рекомендовали не игнорировать воздушную тревогу и прибывать в укрытиях и безопасных местах после прозвучавших сирен.

Также дипмиссия США на Украине опубликовала инструкцию, как вести себя в случае ракетного удара. Среди ее пунктов - призыв покинуть страну, когда это будет безопасно. Также посольство посоветовало иметь план на случай непредвиденных обстоятельств, который не зависит от помощи американских властей.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что киевский режим в ночь на 3 мая попытался нанести удар по кремлевской резиденции президента России. Уточняется, что атака планировалась с использованием двух дронов. В результате действий российских военнослужащих и спецслужб беспилотники были выведены из строя. В Кремле отметили, что Владимир Путин не пострадал.

Кроме того, в Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Украиной удара по Кремлю, подчеркнув, что ответные меры могут быть предприняты там, где РФ посчитает нужным и когда посчитает нужным.