Снайпер с позывным «Пуля» рассказал об особенностях службы в зоне СВО

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Бойцы подразделений специального назначения оттачивают навыки стрельбы и тактики ведения боя в тыловой зоне спецоперации. Под руководством инструкторов, военнослужащие ЦВО проходят комплексную подготовку. Это и навыки скрытного передвижения в условиях различного рельефа местности, наблюдения за противником, а также тренировки в точности стрельбы на большие дистанции.

«Человек должен быть спокойный и уравновешенный. Устойчивый к длительным стрессовым нагрузкам. Работа снайпера монотонная, это не штурм, где трах - бах, хотя иногда приходится и быстро стрелять. В лесу приходится работать, выискивать цель в просветах между деревьями в 500 - 700 метрах», - рассказал снайпер-наблюдатель с позывным «Пуля».

Особое внимание уделяется отработке тактики действий в составе мобильных штурмовых отрядов, выполняющих задачи по захвату опорных пунктов и позиций противника на передовой. Также военнослужащие оттачивают мастерство нанесения огневого поражения при помощи беспилотников с прикрепленными на них боеприпасами различных типов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.