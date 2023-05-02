Армия Штурмовой отряд ВДВ захватил опорный пункт ВСУ в лесу в зоне спецоперации В ходе штурма опорного пункта, российские десантники захватили двух военнослужащих Украины, большое количество оружия и боеприпасов. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ивановские десантники захватили и зачистили опорный пункт националистов на одном из направлений зоны спецоперации. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны РФ. Неприятеля обнаружили расчеты БПЛА. Сначала по позициям врага отработала артиллерия, потом пошли штурмовики. Выдвинувшись в указанный район, личный состав штурмового отряда захватил опорный пункт ВСУ в лесном массиве. «Страх присутствует всегда, не боится только трус. Но ты держишь себя под контролем. Азарт, адреналин, мы пытаемся выполнить поставленную перед нами задачу. Когда пули вокруг тебя свистят, думаешь только об этом. Когда мы зачищаем опорник, то ждем подразделения закрепления и отходим назад», - рассказал командир штурмовой группы с позывным «Кузбасс». Захватив опорный пункт противника, десантники провели его зачистку. По итогам боя украинская сторона отступила, бросив большое количество оружия и боеприпасов, а также своих убитых и раненых. Двое националистов сдались в плен, осознав бессмысленность дальнейшего сопротивления. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика