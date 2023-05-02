Операторы FPV-дронов рассказали об особенностях подготовки в зоне СВО

Особенностью FPV-дронов является их высокая скорость и способ управления при помощи специальных видео-очков и дистанционного пульта.

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Бойцы Центрального военного округа осваивают FPV-дроны - чрезвычайно подвижные беспилотники, способные нести на себе боеприпасы для атаки бронетехники и живой силы противника. Занятия с инструкторами проводятся в тыловом районе спецоперации.

«Курс обучения три недели. Первую неделю они летают на симуляторах, потому что FPV-дрон очень подвижный, необходимо приобрести навыки для управления им, затем две недели реальных полетов на полигонах и обучения работы с боеприпасами. Дроны - это длинная рука штурмовиков. Мы можем летать на три километра и нести до полутора килограммов груза», - рассказал инструктор с позывным «Физик».

FPV-дроны от обычных отличает высокая скорость, управление ими осуществляется от первого лица в специальных видео-очках при помощи пульта управления.

«Нам рассказывают, какие бывают типы и виды квадрокоптеров, для чего они нужны, какие бывают пульты управления и как ими управлять, технику безопасности, назначение боеприпасов, поражение целей. Все, что связано с работой на квадрокоптерах», - поделился курсант с позывным «Балу».

Ранее стало известно о попытке боевиков Киевского режима атаковать российских военных на Запорожском направлении при помощи неустановленного химического вещества. Распылить его боевики рассчитывали при помощи дронов. Однако российские военнослужащие оперативно отреагировали на угрозу и никто серьезно не пострадал. Для защиты от подобных провокаций на линию соприкосновения доставили комплекты химзащиты.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.